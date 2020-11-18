Суд отклонил иск Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

https://static.news.ru/photo/c7986fb0-29b9-11eb-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шатунов Фото: yuriy_shatunov/instagam.com

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Певец требовал признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает ему исполнять песни группы.

Как сообщила РИА Новости адвокат музыканта Асель Мухтарова-Казарновская, Шатунов будет обязательно подавать кассационную жалобу.

В октябре апелляционный суд рассмотрел жалобу одного из ответчиков, Руслана Филатова, и отменил по процессуальным основаниям решение арбитражного суда Москвы, который в июле удовлетворил иск.

В иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому предприниматель Руслан Филатов передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику — «Честной музыке». В результате «Честная музыка», ссылаясь на этот договор, запретила певцу исполнять более 20 песен «Ласкового мая».

Представитель Юрия Шатунова утверждает, что на фонограмме звучит его голос. Кроме того, он никому прав на своё исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. При этом сам Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с Кузнецовым.

«Ласковый май» — популярная советская и российская музыкальная группа. Коллектив был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего воспитанника заведения Юрия Шатунова. Всесоюзная популярность и коммерческий успех пришли к группе после того, как её заметил продюсер Андрей Разин, работавший в ту пору администратором группы «Мираж».

Как ранее писал NEWS.ru, Разин считает, что Шатунов никогда не владел правами на музыку и тексты. Он предложил певцу заключить договор с нынешним правообладателем — компанией «Честная музыка».