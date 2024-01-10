Суд оставил в СИЗО певца Шарлота

Суд в Самаре отказался выпускать под домашний арест певца Эдуарда Шарлота, сообщил его адвокат Алексей Лапузин. По его словам, которые приводит RT, артист останется в СИЗО. Также он подтвердил, что музыкант написал письмо с извинениями патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и надеялся на изменение меры пресечения.

На певца заведено четыре уголовных дела: за оскорбление чувств верующих, за порчу официального документа и два — за реабилитацию нацизма. Адвокат уточнил, что певец признаёт все обвинения, кроме последнего.

Мы не согласны с обвинениями в части реабилитации нацизма — после его переделки песни «День Победы». Мы считаем, что реабилитации не было, а следствие уверено, что нельзя переделывать это произведение. Это будем оспаривать, — сказал адвокат.