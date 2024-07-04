«Страсти» раскрыли гонорар Анны Asti за выступление на корпоративе «Страсти»: Анна Asti требует от 9,5 млн рублей за выступление на корпоративе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна Asti

Издание «Страсти» сообщает, что певица Анна Asti требует от 9,5 млн рублей за выступление на корпоративе. По данным журналистов, точная сумма будет зависеть от даты частного мероприятия, организаторам выступления также необходимо предоставить трансфер и сразу четыре гримерных комнаты.

Как стало известно изданию, каждая из гримерок должна быть наполнена согласно утвержденному райдеру. В беседе с журналистами продюсер Сергей Дворцов заявил, что артистка полностью оправдывает столь высокий гонорар.

На мой взгляд, это соответствующая стоимость — та, которую полностью отрабатывает Asti на частных мероприятиях, корпоративах. <...>. Мне даже кажется, что за частный корпоратив это еще маловато, потому что она вправе брать больше 9 млн рублей за частный концерт, именно частный. Если говорить про „капустник“, где она также будет принимать участие, то для организаторов ее выступление будет стоить порядка 5 млн точно, — заявил Дворцов.

В марте опубликовал райдер Asti, в который входят перелет бизнес-классом в первом ряду и ВИП-проход, пятизвездочная гостиница с номером люкс с увлажнителем и очистителем воздуха. По информации канала, из еды певица предпочитает фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, а также швейцарский шоколад, а все ее перемещения должны осуществляться только на Mercedes — Maybach или V-классе.