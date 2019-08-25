https://static.news.ru/photo/f7a4bfe8-c749-11e9-b607-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asaprocky

Два американца — Даррелл Скотт и Карим Ланье — заявили, что освобождённый из шведской тюрьмы американский рэпер Раким Майерс, известный как A$AP Rocky, не поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь.

Как передаёт их слова Yahoo! , когда артист попал в тюрьму, они встретились с американским лидером и менеджером исполнителя. Они заявили, что Белый дом не ставил никаких условий, кроме благодарности за помощь. Представитель рэпера согласился на это.

Однако, когда Ракима отпустили, и он вернулся в США, по словам Даррелла Скотта, он не позвонил ни ему, ни Ланье, ни Трампу, чтобы поблагодарить.

Все, что ему нужно было, это сделать двухминутный звонок, чтобы сказать: «Спасибо». Рокки даже не позвонил нам и не сказал: «Эй, чувак, спасибо, ребята. Я ценю это», лично, — рассказал Скотт.

Ранее News.ru писал о том, что cуд Швеции признал американского рэпера A$AP Rocky виновным в драке в центре Стокгольма и приговорил его к условному сроку лишения свободы. Во время его ареста президент США Дональд Трамп призывал руководство королевства повлиять на ситуацию. Однако премьер-министр страны тогда заявил, что правительство не будет вмешиваться в судебное разбирательство.