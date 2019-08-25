Два американца — Даррелл Скотт и Карим Ланье — заявили, что освобождённый из шведской тюрьмы американский рэпер Раким Майерс, известный как A$AP Rocky, не поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь.
Как передаёт их слова
Однако, когда Ракима отпустили, и он вернулся в США, по словам Даррелла Скотта, он не позвонил ни ему, ни Ланье, ни Трампу, чтобы поблагодарить.
Все, что ему нужно было, это сделать двухминутный звонок, чтобы сказать: «Спасибо». Рокки даже не позвонил нам и не сказал: «Эй, чувак, спасибо, ребята. Я ценю это», лично, — рассказал Скотт.
Ранее News.ru писал о том, что cуд Швеции признал американского рэпера A$AP Rocky виновным в драке в центре Стокгольма и приговорил его к условному сроку лишения свободы. Во время его ареста президент США Дональд Трамп призывал руководство королевства повлиять на ситуацию. Однако премьер-министр страны тогда заявил, что правительство не будет вмешиваться в судебное разбирательство.