Стинг отменил гастроли в России из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/18135ae8-02de-11eb-96d9-fa163e074e61_660.jpg Стинг Фото: Rudi Gigler via www.imago-images.de/Global Look Press

Гастроли певца Стинга в России отменены из-за пандемии коронавируса. Новые даты тура британского исполнителя пока не удалось согласовать, сообщили организаторы.

Компания Matreshka concerts сообщила, что концертов Стинга в Москве, Петербурге, Казани и Екатеринбурге не будет. Тур My Songs был запланирован на 25–30 сентября, передает ТАСС.

«Организатор концертов предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным», — сообщила компания.

По ее словам, Стинг очень расстроился отмене тура, но с нетерпением ждёт, что его гастроли всё-таки состоятся в будущем. Организаторы также пообещали вернуть деньги за уже проданные билеты на концерты Стинга в России.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что считает неоправданным риском возобновление концертной деятельности в полном объёме вопреки рекомендациям специалистов. Из-за этого, по словам главы государства, у него даже состоялся спор с худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым.

24 сентября стало известно, что рок-группа «Кино» перенесла запланированные ранее концерты на 2021 год. 29 сентября российский пианист Денис Мацуев перенёс на 2021 год свой юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце.