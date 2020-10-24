Сташевский и Титомир поборются за трофей шоу «Суперстар. Возвращение»

https://static.news.ru/photo/4bdc348e-1784-11eb-93e6-fa163e074e61_660.jpg Богдан Титомир Фото: instagram.com/bogdantitomir_official

Стали известны имена двух участников обновлённой программы «Суперстар. Возвращение». Это Влад Сташевский и Богдан Титомир. Полный список претендентов на победу в шоу пока держат в секрете.

Как сообщает портал Teleprogramma.pro, каждый выпуск программы будет посвящён определённой программе и будет носить говорящие названия: «Хит со звездой», «Современный хит», «Шлягер на все времена» и другие.

Ведущими шоу станут Лолита и Вадим Такменёв.

Шоу «Ты — суперстар» выходило с 2007 по 2009 год. В нём принимали участие звёзды 80-х и 90-х, которые пропали с экранов, но захотели напомнить о себе. Среди участников первых программ были Азиза, Валентина Легкоступова, Татьяна Буланова, Шура, Сергей Челобанов и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Лолита переболела коронавирусом.