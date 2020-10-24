Сташевский и Титомир поборются за трофей шоу «Суперстар. Возвращение»

Стали известны имена двух участников обновлённой программы «Суперстар. Возвращение». Это Влад Сташевский и Богдан Титомир. Полный список претендентов на победу в шоу пока держат в секрете.
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Ведущими шоу станут Лолита и Вадим Такменёв.
Шоу «Ты — суперстар» выходило с 2007 по 2009 год. В нём принимали участие звёзды 80-х и 90-х, которые пропали с экранов, но захотели напомнить о себе. Среди участников первых программ были Азиза, Валентина Легкоступова, Татьяна Буланова, Шура, Сергей Челобанов и другие.
Ранее NEWS.ru писал, что певица Лолита переболела коронавирусом.