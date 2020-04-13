Михайлов заявил, что заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/277be256-7d6a-11ea-94a0-fa163e074e61_660.jpg Стас Михайлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Стас Михайлов рассказал, что ему диагностировали коронавирус. Он решил сдать тест после того, как у него проявились симптомы пневмонии.

Михайлов рассказал в Instagram, что сейчас уже выписался из больницы домой. Он находится в изоляции, так как не хочет заразить окружающих, пока проходит реабилитацию.

Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус, — написал артист.

Певец посоветовал всем, у кого есть симптомы, сразу обращаться к врачам и начинать лечение, не дожидаясь результатов теста.

Как писал NEWS.ru, сотрудники онлайн-журнала «Нож» запустили сайт, на котором собраны все заболевшие коронавирусом знаменитости. Проект получил название They Got Covid.