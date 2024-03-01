Стало известно, выступит ли Киркоров перед ямальскими оленеводами Власти Салехарда опровергли слухи о выступлении Киркорова на Дне оленевода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров не будет выступать на концерте по случаю празднования Дня оленевода на Ямале, сообщила пресс-служба администрации Салехарда. Городские власти заявили, что организаторы не планировали приглашать каких-либо эстрадных исполнителей.

Отвечаем сразу всем! Про выступление Киркорова на празднике оленеводов в Салехарде! Нет! Не будет! И не рассматривался такой вариант! — сообщили в администрации города.

Главной целью праздника является сохранение и развитие культуры и традиций народов Крайнего Севера, подчеркнули в салехардской мэрии. Там призвали сверять всю информацию о программе празднования с официальными источниками.

День оленевода будут отмечать в Салехарде 23–24 марта. Ближе к этой дате опубликуют и программу мероприятий.

Ранее Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшей в декабре в московском ночном клубе «Мутабор». По словам певца, после скандальной тусовки ему потребовалась пауза, чтобы «перезагрузиться, разгрузиться». Киркоров сказал, что «устал от самого себя».

Звездный адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что Киркорову могут запретить въезд в США и ЕС, если там против него введут санкции. Жорин также отметил, что в случае попадания в санкционные списки имущество и активы артиста за рубежом будут заморожены.