Стало известно об отмене фестиваля «Нашествие» в 2024 году Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в 2024 году

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был состояться в Калужской области летом 2024 года, перенесли на следующий год, сообщили организаторы мероприятия в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Решение об отмене фестиваля было принято из соображений безопасности.

С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль «Нашествие» на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях, — сказано в сообщении.

Организаторы «Нашествия» выразили уверенность, что перенос мероприятия на 2025 год станет лучшим решением для всех участников. Зрителям сообщили, что приобретенные ранее билеты будут действительны в следующем году.

Ранее сообщалось, что фестиваль VK Fest впервые состоится в Красноярске и Уфе в 2024 году. Мероприятие также пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Площадки проведения фестиваля во всех пяти городах станут известны позже. Как подчеркнула руководитель VK Fest Зоя Новикова, в прошлом году жители Западной Сибири и Дальнего Востока раскупили все билеты за несколько дней до события.