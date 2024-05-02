Стало известно о двойниках солистов группы «На-На» Солист «На-На» Юрин: Алибасов использовал двойников для большего заработка денег

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Группа «На-На»

Продюсер Бари Алибасов использовал двойников группы «На-На», чтобы больше на них заработать, рассказал в беседе с KP.RU первый солист группы Валерий Юрин. По его словам, Алибасов отправлял на гастроли одновременно две музыкальные группы.

На первых порах параллельно было как бы две группы «На-На». Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а Левкина — с другим. Так можно было заработать больше денег, — объяснил артист.

Юрин отметил, что он и Владимир Левкин в то время были двумя узнаваемыми солистами группы, поэтому зрители были недовольны, когда один из них отсутствовал на концерте. Тогда для состава с Левкиным нашли Володю Асимова, который был очень похож на самого Юрина. Именно он заменил первого солиста сразу после того, как тот покинул группу.

Мне зрители на концертах кричали: «Где Левкин?» А Левкину: «Где Юрин?», — добавил музыкант.

Ранее экс-солист «На-На» Владимир Левкин заявил, что готов сняться в сериале об истории музыкальной группы. Артист отметил, что при создании картины могут возникнуть проблемы с правами. Певец добавил, что уже неоднократно пытались снять фильм о группе «На-На», сам он всегда открыт для предложений. По словам Левкина, его дочь пообещала, что, когда вырастет, станет режиссером и снимет свой фильм о группе.