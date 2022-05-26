Стало известно, кто выступит на музыкальном фестивале VK Fest

Баста / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На музыкальном фестивале VK Fest выступят Баста, PHARAOH, Zivert, Леонид Агутин, Звери, FEDUK, L’One, МакSим, Антоха MC и другие известные исполнители. Мероприятие пройдёт 23–24 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе, сообщает пресс-служба VK. Выступления впервые будут транслироваться одновременно во всех этих городах.

В Москве площадкой станет парк Горького, а в Петербурге — парк 300-летия. С новыми и уже популярными треками выступят Егор Крид, NILETTO, JONY, Ёлка, SLAVA MARLOW и МОТ. Также исполнят свою музыку Jah Khalib, FEDUK, The Hatters, Джарахов, Антоха МС, DEAD BLONDE вместе с GSPD и многие другие.

На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса будут выступать МакSим, Леонид Агутин, Cream Soda, Ramil', DJ SMASH и другие.

В этом году VK Fest станет крупнейшим open-air, причём в трёх городах страны: выйдет за пределы сразу двух столиц, но сохранит в себе дух того самого питерского феста. Уверены, он станет местом встречи для ещё большего числа фанатов музыки, развлечений и жаркого лета, — заверил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Также на фестивале откроют тематические зоны: сцену блогеров, лекторий с круглыми столами, а также зоны «Развлечения», «Спорт», «Семья», «Видеоигры», «Драйв».

Прошлый VK Fest в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Организаторы отметили, что не хотели бы, чтобы фестиваль «усугубил ситуацию» с коронавирусом.