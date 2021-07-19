Стало известно, кто пичкал Бритни Спирс психотропами и противозачаточными

Бывший телохранитель американской певицы Бритни Спирс Фернандо Флорес сообщил, что раз в неделю звезде давали коктейль из сильнодействующих лекарств, отпускаемых по рецепту. Также британскому таблоиду The Sun стало известно, кто пичкал Бритни этими таблетками.

Каждую пятницу в дом приезжала неизвестная женщина, поившая певицу психотропами и противозачаточными.

Это были три антипсихотических препарата и противозачаточные таблетки. Из-за них она [Бритни Спирс] начинала вслух размышлять о параллельных вселенных, — рассказал бывший телохранитель певицы.

Флорес был нанят опекуном Спирс и проработал с февраля по июль 2010 года. По его словам, тогда находившаяся под опекой отца артистка вообще ничего не решала: телефон был под постоянным контролем, из дома не выпускали. Отец звонил телохранителю три-четыре раза в день, чтобы всегда знать, что делает Бритни.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс не будет выступать, пока её отец Джейми Спирс не перестанет контролировать её деятельность. Она добавила, что опекунство, под которым она находилась 13 лет, «убило её мечты».