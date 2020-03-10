https://static.news.ru/photo/e2ec2484-62c0-11ea-ad1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: LITTLE BIG/vk.com

Радиопремьера песни российской группы Little Big, написанной для международного конкурса «Евровидение», состоится 13 марта.

9 марта в сообществе мероприятия во «ВКонтакте» появилась информация о том, что дату выпуска песни перенесли, говорится в Telegram-канале РИА Новости. О причинах случившегося пока что неизвестно.

Ранее сообщалось, что каждая страна — участница состязания должна объявить своего представителя и опубликовать песню до 9 марта. Россия и Азербайджан — единственные страны, не уложившиеся в срок.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился 15-секундный отрывок песни, с которой группа Little Big, предположительно, выступит на Евровидении. Позже менеджер коллектива опровергла эту информацию.