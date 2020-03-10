Радиопремьера песни российской группы Little Big, написанной для международного конкурса «Евровидение», состоится 13 марта.
9 марта в сообществе мероприятия во «ВКонтакте» появилась информация о том, что дату выпуска песни перенесли,
Ранее сообщалось, что каждая страна — участница состязания должна объявить своего представителя и опубликовать песню до 9 марта. Россия и Азербайджан — единственные страны, не уложившиеся в срок.
Как писал NEWS.ru, в Сети появился 15-секундный отрывок песни, с которой группа Little Big, предположительно, выступит на Евровидении. Позже менеджер коллектива опровергла эту информацию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен