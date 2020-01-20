Новым исполнительным директором международных песенных конкурсов «Евровидение» и «Детское Евровидение» стал шведский телевизионный менеджер Мартин Остердаль.
О назначении нового главы
Мартин Остердаль, телевизионный управленец с 20-летним опытом работы, был назначен исполнительным руководителем песенного конкурса «Евровидение» и песенного конкурса «Детское Евровидение», — указано в пресс-релизе.
Остердаль присоединится к команде в конце апреля и приступит к обязанностям сразу после проведения 65-го конкурса Евровидение, который будет проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Прошлый исполнительный директор Йона Ола Санда занимал этот пост в течение 10 лет.
Как писал NEWS.ru, организаторы Евровидения-2020 показали логотип конкурса. Новая эмблема представлена в виде прерывистого круга, состоящего из цветов флагов стран-участниц.
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