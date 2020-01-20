https://static.news.ru/photo/0f7c8f84-3b9d-11ea-8757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Österdahl - Author/facebook.com

Новым исполнительным директором международных песенных конкурсов «Евровидение» и «Детское Евровидение» стал шведский телевизионный менеджер Мартин Остердаль.

О назначении нового главы сообщила пресс-служба Европейского вещательного союза, занимающаяся организацией мероприятия.

Мартин Остердаль, телевизионный управленец с 20-летним опытом работы, был назначен исполнительным руководителем песенного конкурса «Евровидение» и песенного конкурса «Детское Евровидение», — указано в пресс-релизе.

Остердаль присоединится к команде в конце апреля и приступит к обязанностям сразу после проведения 65-го конкурса Евровидение, который будет проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Прошлый исполнительный директор Йона Ола Санда занимал этот пост в течение 10 лет.

Как писал NEWS.ru, организаторы Евровидения-2020 показали логотип конкурса. Новая эмблема представлена в виде прерывистого круга, состоящего из цветов флагов стран-участниц.