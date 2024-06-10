«Стали шедеврами»: Соседов назвал лучшие песни Зыкиной Критик Соседов: песня «Течет река Волга» в исполнении Зыкиной стала шедевром

Фото: Lev Sherstennikov/Global Look Press

Людмила Зыкина

Песни народной артистки СССР Людмилы Зыкиной стали шедеврами, считает музыкальный критик Сергей Соседов. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что самыми лучшими композициями исполнительницы являются «Течет река Волга» и «Оренбургский пуховый платок». Критик отметил, что лично ему также нравится песня «Поклонимся великим тем годам» в исполнении Зыкиной.

Ее песни стали шедеврами: «Течет река Волга», «Оренбургский пуховый платок». Я очень люблю в ее исполнении песню «Поклонимся великим тем годам». Это знаменитая вещь. Лучше Зыкиной никто ее не исполнил: ни Кобзон, ни кто-либо потом, — пояснил Соседов.

По словам критика, Зыкина исполнила огромное количество народных песен. Он также выделил композиции «Утушка луговая», «Растет в Волгограде березка», «Ой, грибы, грибочки» и «На побывку едет молодой моряк».

Много русских народных песен: «Утушка луговая», «Ой, грибы, грибочки». Совершенно прелестная вещица. Конечно же, «На побывку едет молодой моряк». Это чудо из чудес, как она это пела. «Растет в Волгограде березка», — заключил Соседов.

Музыкальный критик ранее заявил, что Зыкина является музыкальным символом России. Эксперт подчеркнул, что такой певицы больше не будет или будет не скоро. Соседов отметил, что Зыкина пользовалась популярностью, в том числе в США, потому что там не было таких исполнительниц.