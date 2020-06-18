Стали известны сроки проведения «Славянского базара в Витебске»

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдёт в 2020 году с 16 по 20 июля. Мероприятие состоится в 29-й раз.
Заслуженный деятель культуры Белоруссии Марина Романовская заявила, что в этом году концерты представители 18 стран,
На мероприятии выступит множество артистов, среди которых Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, Елена Ваенга, Максим Аверин и Тима Белорусских.
Как писал NEWS.ru, фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Ежегодное мероприятие проводится в четвёртый раз.
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