https://static.news.ru/photo/c089e312-2662-11ea-b66d-fa163e074e61_660.jpg Dr. Dre Фото: Gerry Maceda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журнал Forbes составил список самых богатых музыкантов десятилетия.

Артистом с самым высоким доходом оказался американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre, заработки которого оцениваются в $950 млн.

Последний альбом музыканта, Compton, вышел в 2015 году. Однако он является сооснователем и владельцем 20% акций компании — производителя аудиотехники Beats Electronics, которую в 2014 году купила корпорация Apple.

На втором месте оказалась певица Тейлор Свифт с состоянием за десятилетний период в $825 млн долларов. Кроме того, она возглавила рейтинг музыкантов с самыми большими заработками за 2019 год.

Бейонсе Ноулз, чьи доходы в 2010-х составили $685 млн, замыкает тройку лидеров. Её муж, Шон Картер, известный как рэпер Jay Z, попал на седьмую строку списка с доходом в $560 млн.

В десятку самых богатых музыкантов также попали Боно из ирландской группы U2 ($675 млн), рэпер Diddy ($605 млн), который уже восемь лет не выпускал музыку в рамках какого-либо из своих проектов, Пол Маккартни ($535 млн), Кэти Перри ($530 млн) и Леди Гага ($500).

Как писал NEWS.ru, музыкант Эд Ширан стал самым богатым музыкантом из Великобритании моложе 30 лет. Артист с 2017 года, когда его состояние оценивалось в £94 млн, разбогател до £170 млн.