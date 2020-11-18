Стали известны правила проведения Евровидения-2021

https://static.news.ru/photo/3c0fe3a0-29c9-11eb-8158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объявлены правила проведения песенного конкурса Евровидение-2021.

Так, артисты, выступающие на мероприятии, должны будут предварительно записать свои номера на случай, если не смогут принять участие в конкурсе. Резервная копия выступления гарантирует им участие, говорится в сообщении, опубликованном на сайте смотра.

Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещён на карантин на месте, — следует из сообщения.

Как уточняется, запись выступления исполнителя должна быть уникальной и нигде не публиковаться до конкурса. Запись номера разрешается в три дубля, после этого глава делегации примет решение, какой вариант будет выслан организаторам.

Мероприятие запланировано на май 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что 41 страна подтвердила своё участие в Евровидении-2021. В окончательный список вошли те же страны, которые должны были выйти на сцену отменённого в 2020 году конкурса.