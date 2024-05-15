Стала известна возможная причина глухоты Бетховена Патологоанатом Джаннетто: Бетховен мог оглохнуть из-за токсичных металлов

Фото: Scherl/Global Look Press

Людвиг ван Бетховен

Высокое содержание токсичных металлов в организме могло привести к глухоте композитора Людвига ван Бетховена, пишет MIR24.TV со ссылкой на патологоанатома из клиники Майо Пола Джаннетто. По его словам, это стало известно по результатам исследования образцов волос композитора.

Это самые высокие показатели в волосах, которые я когда-либо видел, — отметил патологоанатом.

Международная группа ученых, которая проводила это исследование, объяснила, что такое накопление вредных веществ в организме могло привести и к другим серьезным заболеваниям Бетховена помимо глухоты, а именно к желтухе и проблемам с ЖКТ.

Уточняется, что есть несколько версий, почему в организме композитора была высокая концентрация мышьяка, ртути и свинца. Бетховен любил вино, а в то время производители часто добавляли в него в качестве подсластителя ацетат свинца. Кроме того, он нередко ел рыбу из Дуная, в которой содержалась ртуть и мышьяк.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что засыпание в наушниках может вызвать такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость — снижение слуха вплоть до полной глухоты. По его словам, слушать музыку в наушниках стоит не более часа в день на средней громкости, чтобы не навредить органам слуха.