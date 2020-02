https://static.news.ru/photo/9bd6b258-4f3d-11ea-941d-fa163e074e61_660.jpg Джон Ледженд Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Музыкальная стриминговая платформа Spotify опубликовала список десяти самых прослушиваемых песен о любви. Плейлист приурочен ко Дню святого Валентина.

Первое место заняла композиция All of Me американского музыканта Джона Ледженда, вышедшая в 2013 году, сообщает Variety. Трек чаще всего появлялся в плейлистах пользователей под названием Valentine's Day или со словом love в заголовке.

Песню добавили в 29 млн коллекций, и каждый год в День всех влюблённых количество её стримов возрастает на 50%.

На втором месте оказалась композиция Thinking out Loud Эда Ширана, к тому же его трек Perfect занял восьмую строчку. Тройку лидеров замкнула Just the Way You Are Бруно Марса. Также в топ-10 попали песни Уитни Хьюстон, Элвиса Пресли, группы The Temptations, певицы Адель, коллектива Aerosmith и исполнителя Джейсона Мраза.

Как писал NEWS.ru, социальная сеть «ВКонтакте» запустила серию спецпроектов ко Дню святого Валентина. Одним из них стала коллекция музыкальных плейлистов для влюблённых пар.