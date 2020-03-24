Джазмен из Камеруна Ману Дибангу умер во Франции после заражения новой коронавирусной инфекцией. На момент смерти музыканту было 86 лет.
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Ману Дибанго известен композициями в стиле макосса — особом жанре камерунской музыки. Особую популярность обрела песня Soul Makossa, выпущенная в 1972 году.
Ранее NEWS.ru писал, что умер американский артист шоу с переодеваниями Нашом Вуден, известный как дрэг-квин Мона Фут. Его знакомые рассказали, что незадолго до смерти у него обнаружили коронавирус.
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