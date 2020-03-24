Фото: Robert Poulain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умер один из основателей и фронтмен немецкой группы Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF) Габриель Дельгадо-Лопес. Ему был 61 год.

О смерти музыканта сообщил его коллега по коллективу Роберт Герл в Instagram. Мой давний друг и товарищ по группе Габи Дельгадо скончался прошлой ночью, — написал Герл. Артисты вдвоём основали...