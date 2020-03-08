https://static.news.ru/photo/6684c0b2-6140-11ea-9afa-fa163e074e61_660.jpg Фото: tsarskoe_selo/instagram.com

Сотрудники ГМЗ «Царское Село» станцевали под песню группы Little Big Skibidi и засняли это на видео. Таким образом работники музея-заповедника решили поддержать российскую группу перед поездкой на музыкальный конкурс «Евровидение».

Запись опубликовали на официальной странице «Царского Села» в социальной сети.

Музейщики выразили уверенность, что команда Little Big на Евровидении выступит дерзко и весело.

Мы ни секунды в этом не сомневаемся. Музейные сотрудники, а по совместительству звёзды царскосельского танцпола, встали из-за своих рабочих мест и станцевали под Skibidi. Выкладываем этот зажигательный вариант и желаем ребятам победы! — написали сотрудники «Царского Села» в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская уверена — Little Big войдёт в тройку победителей Евровидения. Российский коллектив слушают по всему миру, он поедет выступать на пике своей популярности, отметила она.