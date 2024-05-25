Составлен список самых ярких киноролей Кристины Орбакайте Критик Бабичев: лучшими ролями Орбакайте стали Фике и Марина из «Любовь-морковь»

Фото: КарроПрокат

Кадр из фильма «Любовь-морковь»

Лучшими ролями заслуженной артистки России Кристины Орбакайте стали Фике в фильме «Виват, гардемарины!» и Марина из «Любовь-морковь», заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, певица хорошо смотрится в компании звезд отечественного кино, при просмотре картины с ней, «не хочется переключать канал».

У нее не так много ролей. Но, конечно, выделяются фильмы про гардемаринов — «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины-3», где ее партнерами были звезды советского и российского кино Евстигнеев, Гурченко, Гундарева, Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян. Орбакайте сыграла принцессу Фике — будущую императрицу Екатерину II, — подчеркнул собеседник.

Бабичев отметил, что после роли в комедиях «Любовь-морковь», а именно после первой части, внимание к Орбакайте возросло и как к актрисе, и как к певице. Также он вспомнил игру артистки в фильме «Чучело», где Орбакайте сыграла школьницу Лену Бессольцеву.

Хороший сериал «Родственный обмен». У нее практически там две роли: девочки-близняшки, которых разлучили в свое время, — заключил музкритик.

Ранее Бабичев заявил, что из новых песен Орбакайте нужно обязательно послушать «Пьяную вишню». По его словам, также внимания заслуживают композиции «Музыкант» и «Перелетная птица» — об отношениях с Владимиром Пресняковым.