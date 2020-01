https://static.news.ru/photo/ad61fa1e-339f-11ea-897c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание Consequence Of Sound представило рейтинг самых популярных пластинок. В него вошли записи, которые пользовались наибольшей популярностью за последние десять лет.

Первое место в топе заняли The Beatles. Их запись Abbey Road приобрели за последнее десятилетие около 558 тысяч раз. Также их пластинка «Sgt. pepper’s lonely hearts club band» получила седьмую строку этого рейтинга. Pink Floyd уступил The Beatles первое место на 200 тысяч копий. В рейтинг попала запись The dark side of the moon, передаёт РИА Новости.

Также издание включило в список и других исполнителей. В частности, в него вошли Боб Марли, Майкл Джексон и Эми Уайнхаус.

