Составлен список самых популярных песен Пахмутовой и Добронравова Критик Соседов перечислил 10 самых популярных песен Добронравова и Пахмутовой

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Поэт Николай Добронравов и композитор Александра Пахмутова

Поэт Николай Добронравов и композитор Александра Пахмутова за годы творчества стали легендарным дуэтом, песни которого исполняли мэтры советской эстрады. Какие композиции заслуживают особого внимания?

Какие песни Добронравова и Пахмутовой особенно популярны

Александра Пахмутова за свою карьеру написала более 400 песен, преимущественно на стихи Николая Добронравова. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью NEWS.ru назвал наиболее популярные композиции из их совместного творчества.

«Легендарный дуэт, роскошный, блистательный, гениальный, вдохновенный — Добронравов и Пахмутова. Песен много. Что приходит на ум? Конечно, „Надежда“, „Нежность“, „Беловежская пуща“, „Молодость моя, Белоруссия“», — заявил музыкальный критик.

Песню «Нежность» супружеская пара написала в 1965 году, вдохновившись дружбой с космонавтом Юрием Гагариным. Первой ее исполнительницей стала Майя Кристалинская. Эта композиция подверглась цензуре. Поэту рекомендовали заменить имя французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери на фамилию советского летчика Григория Бахчиванджи. Добронравов свою версию отстоял.

Песня «Надежда» была написана в 1971 году. Пахмутова и Добронравов предложили записать ее артисту Иосифу Кобзону. Он сначала отказался, и только когда композиция была исполнена Анной Герман и стала пользоваться популярностью, народный артист СССР включил ее в свой репертуар.

В 1975 году Добронравов написал стихи для композиции «Беловежская пуща» — после экскурсии по одноименному заповеднику. Александре Пахмутовой понадобилось всего три дня, чтобы сочинить на них музыку. Наибольшую известность композиция получила в исполнении группы «Песняры» и стала одним из неофициальных символов Белоруссии.

Сергей Соседов также обратил внимание на песни «И вновь продолжается бой», «Геологи», «Яростный стройотряд», «Трус не играет в хоккей», «Ты — моя мелодия» и «Как молоды мы были». Последняя композиция была написана специально для фильма «Моя любовь на третьем курсе» и являлась «визитной карточкой» музыканта Александра Градского. Также ее исполняли Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон и другие советские исполнители.

Кто по таланту может сравниться с Добронравовым

Музыкальный критик считает, что Добронравов вместе с другими творческими личностями составлял целую плеяду талантливых композиторов и поэтов.

«Эта плеяда, это были школы композиторские, поэтические: Соловьев-Седой, Блантер, Дунаевский, Колмановский, Богословский, Таривердиев, Пахмутова, Зацепин, Антонов, Тухманов, Мартынов и многие другие. Поэты: Ошанин, Долматовский, Матусовский, Танич, Шаферан, Резник, Добронравов», — отметил он.

По мнению Сергея Соседова, в России было много достойных поэтов и композиторов, однако эпоха великих творцов ушла.

«Вместо человеческих имен — воровские кликухи. Все диктует время, и все время расставляет по своим местам», — заметил критик в разговоре с NEWS.ru.

Что известно о смерти Добронравова

Поэт умер 16 сентября после продолжительной болезни. Ему было 94 года. В последний год жизни состояние здоровья Добронравова сильно ухудшилось, он не мог ходить. Александра Пахмутова всегда была рядом с супругом и большую часть времени жила с ним в санатории. Около недели назад поэт был госпитализирован, он скончался в реанимации.

«Последняя неделя была очень трудной. Его госпитализировали. Николай Николаевич находился в реанимации. В палату интенсивной терапии к нему никого не пускали. Александра Николаевна ждала его дома, надеялась, что все образуется. Хотя, конечно, она все понимала», — рассказали в окружении поэта.

После кончины Добронравова президент России Владимир Путин выразил соболезнования его супруге Александре Пахмутовой.

«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», — сказал Путин.

Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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