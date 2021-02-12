Соседов объяснил внезапное награждение ЮрКисса

https://static.news.ru/photo/52df443c-6e4c-11eb-b655-96000091f725_660.jpg ЮрКисс Фото: urkiss_official/Instagram.com

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу неожиданного награждения певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. По его словам, президенту РФ виднее, кому вручать награды.

Я не знаю, кто такой ЮрКисс, никогда не слышал его голоса. Очень странно — в 23 года получать такие награды, — цитируют Соседова «Невские новости».

Он добавил, что ситуация, когда отмечаются заслуги никому неизвестных людей, не новая для нашей страны.

Ничему уже не удивляешься, поскольку эти награды давно обесценились. В советское время тоже были протекции — награды не всегда получали заслуженно. Очень часто наряду с достойными людьми медали получали никому не известные люди, — подчеркнул Соседов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЮрКисс, похвастался, что президент РФ Владимир Путин наградил его и перечислил заслуги, за которые получил награду. Среди них — выступления в непризнанных Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Крыму. Кроме того, он принимал участие в восстановлении и реконструкции православных храмов, организации выступлений на День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии и в организации благотворительных гуманитарных конвоев для ДНР и ЛНР.