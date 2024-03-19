«Сопрано №1 в мире»: Киркоров назвал любимую оперную певицу Киркоров назвал Анну Нетребко своей любимой оперной певицей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров признался на премии Bravo, что является большим поклонником оперной певицы Анны Нетребко. По его словам, это уникальная и потрясающая артистка, передает корреспондент NEWS.ru.

Я поклонник Анны Нетребко. Это для меня удивительная певица. Я считаю, сопрано № 1 в мире сегодня. Я ее просто обожаю, она невероятная. Она красивая, харизматичная. Она может даже не петь, она может просто выйти на сцену, и зал ее, — сказал Киркоров.

Ранее Нетребко прокомментировала публикацию на странице Киркорова в соцсети, в которой певец рассказывал о поездке в ДНР. Артистка написала Киркорову, что «ужасно скучает» по нему.

В сентябре 2023 года стало известно, что Нетребко возобновила сотрудничество с Берлинской государственной оперой. В МИД Украины выразили недовольство в связи с возвращением российской артистки на сцену в Германии. В посольстве страны в ФРГ заявили, что «голос Украины должен быть всегда слышнее сопрано» Нетребко.

Киркоров в ходе общения с журналистами на премии Bravo также поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста России Валерия Леонтьева. Он назвал его большим мастером эстрады и призвал ценить его вклад в развитие отечественной культуры.