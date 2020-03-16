https://static.news.ru/photo/fdf1347e-67a5-11ea-92ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Рябинов/facebook.com

Один основателей группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, известный как «Кузя УО», скончался в Петербурге. Об этом заявила его подруга Ксения Кислицина.

К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался. Это произошло дома, результатов вскрытия пока нет, — заявила Кислицина изданию «Фонтанка».

Она не смогла попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. Кислицина уточнила, что 55-летний музыкант не имел серьёзных заболеваний.

Константин Рябинов основал группу «Гражданская оборона» вместе с Егором Летовым в 1984 году. В 1985 году музыканта забрали в армию, и он смог присоединится к концертному составу группы только в 1989 году. Участвовал записи большинства альбомов. Ушел из «Гражданской обороны» в 1999 году, занимался сольным творчеством.

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