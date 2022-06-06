Сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач умер в 70 лет

Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бас-гитарист и сооснователь группы Bon Jovi Алек Джон Сач умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба рок-группы, выдержку из заявления приводит РЕН ТВ.

Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушёл из жизни <...>. Алек был неотъемлемой частью при создании группы <...>. Нам будет его не хватать, — говорится в сообщении группы, опубликованном в соцсетях.

Музыкант отыграл в группе 11 лет, он ушёл из коллектива в 1994 году. Коллектив был основан в 1983 году, за это время он выпустил 15 студийных альбомов.

В прошлом году американский певец Джон Бон Джови сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого ему пришлось отменить своё выступление в Майами Бич, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что народный артист России Темур Чхеидзе скончался в возрасте 78 лет. Прославленный режиссер долгие годы работал в БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге, некоторое время являлся его художественным руководителем.