Soda Luv, новый трек DJ Smash и Poët: музыкальные новинки недели

Музыкальная неделя завершилась, и эксперты традиционно подводят в пятницу итоги по свежим релизам. В обзоре новинок недели в социальной сети «ВКонтакте» появились новые композиции Soda Luv, Ольги Серябкиной, трек DJ Smash и Poët, Ramil' с песней «Маяк» и многих других. В числе релизов также совместный трек казахстанского диджея и продюсера Imanbek с музыкантами из трёх стран — Wiz Khalifa, Kiddo и KDDK. NEWS.ru подробно рассказывает о музыкальных новинках на основе обзоров ВК.

Imanbek, Wiz Khalifa, Kiddo и KDDK — Ordinary Life

Казахстанский рэпер и продюсер Imanbek представил совместный трек с музыкантами из трёх стран — американским рэпером Wiz Khalifa, шведской певицей Kiddo и российским хип-хоп-исполнителем KDDK. Трек называется Ordinary Life, он в числе других релизов оказался в обзоре новинок ВК по итогам недели.

Фанаты оказались довольны композицией, отметив в комментариях в соцсетях, что «казахи способны захватить мировой шоу-бизнес».

Ранее в январе трек Imanbek Roses — Imanbek Remix — получил награду Spotify за миллиард прослушиваний.

Приятно, что моё творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звёздами, — отреагировал он.

Soda Luv — «Жорики»

Российский хип-хоп-исполнитель Soda Luv выпустил трек «Жорики», попавший в обзор новинок ВК. Это его первая официально выпущенная работа в 2022 году. Большинство фанатов похвалили музыканта, однако некоторым трек показался «сыроватым».

Как-то вообще мимо, некоторые моменты прямо уши режут, — пишут юзеры.

В декабре 2021 года Soda Luv представил новый студийный альбом под названием Roomination. Спустя неделю после этого исполнитель презентовал расширенную версию пластинки с треками без цензуры.

DJ Smash и Poët — «АТМЛ»

Андрей Ширман, известный как DJ Smash, записал совместный трек «АТМЛ» с Poët. Название трека расшифровывается как «А ты меня любишь». Это песня о чувствах к девушке, с которой автор обещает «остаться навсегда».

Это не первое сотрудничество DJ Smash и Poët, в 2020 году они представили трек «Беги». За неделю до официального релиза композиция оказалась в числе наиболее популярных в TikTok.