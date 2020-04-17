Снуп Догг выпустит собственный сорт вина

https://static.news.ru/photo/d1fe5150-808a-11ea-bfdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский музыкант Келвин Броудус-мл., известный как рэпер Снуп Догг, готовит к запуску свой сорт вина.

Снуп Догг сообщил, что сотрудничает с одним из самых успешных брендов, и он уже давно стал любителем продукции компании, сообщает Pitchfork.

На бутылках вина его сорта будет помещена этикетка с его портретом.

Как писал NEWS.ru, музыканты Карлос Сантана, Снуп Догг и B-Real из группы Cypress Hill сконцентрировались на производстве и продаже марихуаны. Они лишились возможности давать концерты из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.