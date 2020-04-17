Снуп Догг выпустит собственный сорт вина

Американский музыкант Келвин Броудус-мл., известный как рэпер Снуп Догг, готовит к запуску свой сорт вина.
Снуп Догг сообщил, что сотрудничает с одним из самых успешных брендов, и он уже давно стал любителем продукции компании,
На бутылках вина его сорта будет помещена этикетка с его портретом.
Как писал NEWS.ru, музыканты Карлос Сантана, Снуп Догг и B-Real из группы Cypress Hill сконцентрировались на производстве и продаже марихуаны. Они лишились возможности давать концерты из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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