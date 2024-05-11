Snoop Dogg приехал в Казахстан для съемок в клипе с местной группой

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Рэпер Snoop Dogg

Известный американский рэпер Snoop Dogg приехал в Казахстан на съемки клипа с группой «КешYOU». Соответствующее видео опубликовала продюсер Баян Алагузова в Instagram (деятельность в РФ запрещена), добавив, что считает музыканта легендой. По ее словам, рэперу настолько понравился национальный костюм, что он примерил кафтан и колпак.

Хотели сохранить интригу и объявить об этом с хлопушками, но Snoop Dogg сделал это за нас! Снупи, ты легенда! Дорогие мои подписчики, я хочу попросить вас закидать Снупа нашими сердцами и флагами. Мир должен узнать наших девчонок «КешYOU». Они правда крутые, — написала Алагузова.

Одежду, на которой рэпер предстал в кадре, сшила казахстанский дизайнер Аида Кауменова. Она является владельцем собственного дома моды, который создает одежду для женщин по всему миру.

Ранее сообщалось, что продюсер и композитор Максим Фадеев анонсировал новую песню «Журавли», записанную с детьми и посвященную памяти героев России. Музыкант отметил, что несколько лет назад представлял демо-версию композиции. Его поразило, что она «ушла в народ».