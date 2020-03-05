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Американская группа Slipknot отменила азиатскую часть тура. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Выступления коллектива должны были пройти с 20 по 29 марта в Токио, Сингапуре, Джакарте и Маниле. О том, что концерты не состоятся, коллектив сообщил в соцсетях.

Принимать такие решения всегда тяжело, но безопасность и благосостояние поклонников группы для нас превыше всего, — говорится в сообщении.

Участники Slipknot отметили, что также не хотят подвергать опасности свою команду, поэтому отмену тура они считают разумным решением.

Ранее по причине распространения коронавируса в мире азиатскую часть тура отменила группа Green Day. Сейчас также под вопросом находится майский концерт артистов в Москве.