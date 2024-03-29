«Мы продолжаем жить в этом событии»: директор «Пикника» о теракте «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

27 марта в Санкт-Петербурге состоялся первый концерт группы «Пикник» после теракта в «Крокусе». В эксклюзивном интервью NEWS.ru директор коллектива Юрий Чернышевский рассказал, как прошло мероприятие в КЗ «Юбилейный», какие потери они понесли и о планах на будущее.

Как прошел первый концерт «Пикника» после трагедии в «Крокусе»

— Как прошел первый концерт после трагедии в «Крокусе»?

— Это был не концерт, а вечер памяти. Тяжело он прошел для всех, и для музыкантов, и для зрителей. Это не концерт, а терапия для всех нас, осознание того, что жизнь продолжается, по крайней мере, для тех, кто смог выбраться (выжить после теракта в «Крокусе» 22 марта. — NEWS.ru).

— Судя по фото из «Юбилейного», на концерте в Питере был аншлаг.

— Возможно, кто-то [из зрителей] не пришел в последний момент, не решившись. Но в целом да, был аншлаг.

— Какими были ваши ощущения перед выходом на сцену в Петербурге? Не присутствовало ли ощущение страха, что трагедия может повториться?

— Концерт охраняло такое количество силовиков, что страха никакого не было. Возможно, присутствовала некая неуверенность. Было тяжело возвращаться к своей привычной жизни после произошедшего. Это вот то самое событие, после которого, как говорится, «жизнь уже не станет прежней», она разделилась на до и после.

— Знаю, что в огне погибли музыкальные инструменты группы. Как планируете их восстановить?

— Величайшие потери и у группы, и у оркестра (22 марта «Пикник» должен был выступать с симфоническим оркестром «Таврический» под управлением Михаила Голикова. — NEWS.ru). Это все меркнет на фоне потерь человеческих, об этом мы даже не думаем сейчас, потому что каждый день же читаем биографии погибших людей, смотрим фотографии. Это удивительно светлые творческие люди, у которых, естественно, были свои планы, жизненные истории, которые в один момент оборвались.

— Сравнивать неуместно, но все-таки инструменты — это часть души и часть жизни музыкантов.

— Кроме инструментов, у нас же там были все декорации, сценические костюмы, компьютеры и так далее. То есть все то, что группа собирает и на чем строит свою концертную деятельность на протяжении многих лет. Все это утеряно.

Пожар есть пожар. У человека квартира сгорает — и все, что у него было, сгорает. У нас то же самое, сопоставимо. То есть группа за многие годы обросла физическим имуществом, дорогостоящим и недорогостоящим, но необходимым и любимым. И музыкальные инструменты, естественно. А для оркестра это вообще кошмар, потому что были инструменты, на которых, предположим, музыкант играл начиная с музыкальной школы, на протяжении 30 лет. Это член его семьи, часть его души. И инструмент сгорел. Как это можно оценить? Ни в деньгах, ни в чем.

— Кто-то предложил помощь в восстановлении? Например, купить идентичные инструменты?

— Есть предложения. Но мы сейчас про это вообще не думаем. Для нас было важно провести вечер памяти в Петербурге, показать, что мы не сломлены — ни мы, ни оркестр. Мы продолжаем нашу жизнь и деятельность, и зрители пришли также на наш концерт. Хотя, действительно, он дался с трудом, поскольку был наполнен печалью и скорбью. Конечно, произошедшее в «Крокусе» пока трудно даже осознавать.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Эдмунд Шклярский

«Это для всех проверка. И нечисть повылезала из щелей»

— Как лично вас изменила трагедия? Что изменилось в мировоззрении?

— Мировоззрение кардинально не изменилось. Просто накопилось множество вопросов, которые до 22 марта не стояли. И мне приходится их решать.

— Например?

— Это касается и оборудования, и многого другого. Я лишился компьютера, надо восстанавливать. Повторюсь, что по сравнению с человеческими жертвами это абсолютно несопоставимо.

— Повлияла ли трагедия в «Крокусе» на дальнейший гастрольный график группы?

— Мы не знаем, как будет дальше. Пока мониторим ситуацию вообще в городах, в которых ранее планировали выступать. Вроде бы запретов на публичные мероприятия нет. Пока думаем, в каком режиме продолжать нашу деятельность.

— Вы заметили, что шоу-бизнес консолидировался после теракта? Артисты помогают пострадавшим и семьям погибших материально, некоторые лично сдавали кровь.

— Это для всех проверка. И нечисть всякая повылезала из щелей, и хорошие люди показали, что они хорошие. Такие события как раз и проверяют действительно всех — и на вшивость, и на какие-то добрые качества.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Эдмунд Шклярский

Изменит ли трагедия в «Крокусе» российский шоу-бизнес

— Многие обсуждают, почему Алла Пугачева не высказала сразу в социальных сетях слова соболезнования пострадавшим при теракте.

— Она вроде бы высказалась, говорила какие-то слова, но я не вникал, честно говоря.

— Под постом певицы Манижи, в котором она писала, что после теракта якобы начались притеснения мигрантов в Москве, Алла Борисовна написала «прости».

— Я здесь ничего не могу комментировать. Я не слежу за комментариями и высказываниями особо. Я занят другими вопросами.

— Как вы считаете, шоу-бизнес изменится теперь?

— Думаю, что по-разному. Для кого-то теракт в «Крокусе» — незначительное событие, и человек уже сейчас смеется, и все у него нормально. А есть люди, которые, конечно, и задумаются, и все-таки что-то для себя поймут, наверное. По меньшей мере [осознают], насколько хрупок наш мир.

— А вы ощущаете, что коллеги по группе изменились?

— Нет, пока ничего такого не ощущаю. Полагаю, что должно пройти время, чтобы на событие можно было уже посмотреть со стороны и оценить с точки зрения холодного какого-то рассудка. Мы же пока живем в этом событии, мы из него не вышли психологически, продолжаем в нем находиться.

— Еще предстоят, вероятно, похороны Екатерины (помощница директора группы Екатерина Кушнер погибла во время теракта. — NEWS.ru)?

— Да, именно так, в том числе.

— Когда состоится прощание? Оно будет публичным или нет?

— Нет, ее муж не хочет публичных прощания и похорон. Он мне это подтвердил. Будут какие-то люди, наверное, узкий круг. Я тоже попрощаюсь. Лично для себя понимаю, что это надо сделать.

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