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Скончался основатель группы Children of Bodom Алекси Лайхо

17:04, 04 января 2021 35
Алекси Лайхо Алекси Лайхо Фото: alexilaiho.official/instagram.com

На 42-м году жизни умер вокалист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо. Об этом сообщается на странице музыкального лейбла Napalm Records.

С тяжёлым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы, — говорится в сообщении.

Причины смерти музыканта неизвестны. Его тело было обнаружено в собственном доме в Хельсинки.

Группа Children of Bodom была основана в финском городе Эспоо. Коллектив исполнял музыку в стиле мелодик-дэт-метал с элементами других направлений этого жанра. Тексты песен были написаны на английском языке. За всё время существования группы с 1993 по 2019 год было записано семь студийных и два концертных альбома, а также снято 14 видеоклипов.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года по дороге в больницу скончался вокалист и гитарист российской группы «Воскресенье» Андрей Сапунов. Ему было 64 года. Исполнителю стало плохо рано утром 13 декабря, у него упало давление и появились боли в сердце. Сапунов умер в машине скорой помощи.

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