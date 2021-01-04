Скончался основатель группы Children of Bodom Алекси Лайхо

https://static.news.ru/photo/797bc5a0-4e96-11eb-8aab-fa163e074e61_660.jpg Алекси Лайхо Фото: alexilaiho.official/instagram.com

На 42-м году жизни умер вокалист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо. Об этом сообщается на странице музыкального лейбла Napalm Records.

С тяжёлым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы, — говорится в сообщении.

Причины смерти музыканта неизвестны. Его тело было обнаружено в собственном доме в Хельсинки.

Statement from Bodom After Midnight:



It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.



Daniel, Mitja & Waltteri pic.twitter.com/AohWJpfnFg — Napalm Records (@NapalmRecords) January 4, 2021

Группа Children of Bodom была основана в финском городе Эспоо. Коллектив исполнял музыку в стиле мелодик-дэт-метал с элементами других направлений этого жанра. Тексты песен были написаны на английском языке. За всё время существования группы с 1993 по 2019 год было записано семь студийных и два концертных альбома, а также снято 14 видеоклипов.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года по дороге в больницу скончался вокалист и гитарист российской группы «Воскресенье» Андрей Сапунов. Ему было 64 года. Исполнителю стало плохо рано утром 13 декабря, у него упало давление и появились боли в сердце. Сапунов умер в машине скорой помощи.