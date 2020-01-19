Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января в Минске. Об этом сообщил бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.
Эту информацию подтвердил директор проекта Trubetskoy, где играл Владыко после распада группы, Марат Грингауз. По его словам, места прощания с музыкантом и его похорон пока не определены.
Группа «Ляпис Трубецкой» без него не имела бы такого узнаваемого лица. Он был живым человеком с массой недостатков, но он был на своём месте как музыкант, —
сказалон телеканалу «Звезда».
Грингауз также добавил, что Владыко был человеком «очень большой души».
Ранее NEWS.ru писал, что летом 2019 года Владыко был сильно избит и ограблен неизвестными в Минске. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и впал в кому.
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