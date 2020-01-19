https://static.news.ru/photo/de247cdc-3aa5-11ea-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Руслан Владыко Фото: ljapis.ru

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января в Минске. Об этом сообщил бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.

Эту информацию подтвердил директор проекта Trubetskoy, где играл Владыко после распада группы, Марат Грингауз. По его словам, места прощания с музыкантом и его похорон пока не определены.

Группа «Ляпис Трубецкой» без него не имела бы такого узнаваемого лица. Он был живым человеком с массой недостатков, но он был на своём месте как музыкант, — сказал он телеканалу «Звезда».

Грингауз также добавил, что Владыко был человеком «очень большой души».

Ранее NEWS.ru писал, что летом 2019 года Владыко был сильно избит и ограблен неизвестными в Минске. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и впал в кому.