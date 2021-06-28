Скончался экс-солист группы Skid Row

Экс-солист американской глэм-рок-группы Skid Row Джонни Солинджер умер в возрасте 55 лет, говорится на официальной странице коллектива в Facebook.

Мы опечалены новостью о смерти нашего брата Джонни Солинджера. Мы мысленно вместе с его семьёй, друзьями и фанатами, — отметили представители команды.

Причина смерти — печёночная недостаточность. С недугом Солинджер боролся достаточно долго. В мае текущего года он рассказал в соцсетях, что врачи давали неутешительный прогноз. Музыкант признался, что каждый день принимал семь препаратов, а из брюшной полости ему раз в двое суток откачивали жидкость.

Рокер отмечал, что у него, как и у многих коллег по сцене, нет медстраховки, поэтому получать надлежащий медицинский уход тяжело. Звезде приходилось собирать средства на лечение.

Skid Row основана в 1986-м. Название группа получила от бедного района Лос-Анджелеса. В США многие городские кварталы с бездомными прозвали именно так. Солинджер выступал в составе группы с 1999 по 2015 год. На счету музыкантов девять студийных альбомов.