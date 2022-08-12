Скончался автор хитов Киркорова, Агутина и Варум Герман Витке

Фото: Личная страница Германа Витке в социальной сети ВКонтакте

Герман Витке

Автор известных песен многих российских артистов Герман Витке скончался на 54-м году жизни, сообщил Telegram-канал Mash. По словам близких поэта, причиной смерти стал сердечный приступ.

Скончался Герман Витке — автор многих хитов Леонида Агутина, Анжелики Варум, Филиппа Киркорова, «Иванушек International», Богдана Титомира и других артистов. «Делай как я», «Ля-ля-фа», «Всё в твоих руках» написаны им, — говорится в сообщении.

По информации канала, в течение зимы и весны он находится на лечении в больнице.

Дебют Германа Витке в качестве поэта-песенника состоялся в 1991 году. Согласно опросу музыкальных критиков, он входил в десятку ведущих авторов песен России. Помимо написания песен, Витке был судьей таких телевизионных конкурсов, как «Звездный дождь» и «Утренняя звезда».

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