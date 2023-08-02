Скончался автор песни «Стоят девчонки» Композитор Колкер скончался на 91-м году жизни

Фото: АНО «Музыкальное сердце театра»/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons

Александр Колкер

Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Александр Колкер скончался в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни, сообщает Союз композиторов города во «ВКонтакте». Причины смерти культурного деятеля не раскрываются. Россиянам он известен как автор композиции «Стоят девчонки».

Уважаемые коллеги и друзья! С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер. Выражаем глубокие и искренние соболезнования друзьям и близким Александра Наумовича, — говорится в сообщении Союза.

Дату и место прощания с композитором пообещали сообщить позже.

Александр Колкер окончил в 1950 году окончил музыкальную школу по классу скрипки, а в 1956 году — Ленинградский электротехнический институт. Уе в студенческие годы он начал писать музыку к спектаклям. За всю свою жизнь он написал более 100 композиций, включая песни «Карелия», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки» и другие.

В конце 2022 года в возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Деятель широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда.