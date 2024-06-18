«Скалолазочка»: «Иванушки» рассказали о самом безумном случае с фанатом Туриченко: в номер Григорьева-Апполонова в отеле спустилась фанатка на канате

Фото: NEWS.ru

Группа «Иванушки»

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, что однажды на гастролях к солисту коллектива Андрею Григорьеву-Апполонову в номер спустилась фанатка на канате. Так он ответил на просьбу журналистов на премьере фильма «Тур с Иванушками» рассказать о самой безумной истории с поклонниками, передает корреспондент NEWS.ru.

Безумная, это как к Андрею спустилась скалолазочка. В отеле на канате спустилась к нему в номер, — поделился певец.

На вопрос журналиста: «А дальше?» Туриченко ответил: «А дальше вы увидите в кино». После этого Григорьев-Апполонов что-то загадочно прошептал на ухо коллеге и они рассмеялись.

Также на мероприятии Кирилл Туриченко объяснил журналистам, что все слухи о распаде группы не соответствуют действительности. По его словам, они появились после того, как Андрей Григорьев-Апполонов не появился на вручении премии МУЗ-ТВ, однако на то были уважительные причины.

Говоря о планах на будущее, певец напомнил, что в следующем году группе исполняется 30 лет. По его словам, у коллектива запланирован большой тур, а также съемки сериала.