Один из самых эпатажных представителей электронной музыки, фронтмен культовых The Prodigy Кит Флинт сегодня, 17 сентября, мог отпраздновать 50-летие. До круглой даты британский музыкант не дожил чуть более полугода. Сейчас мы можем смело сказать, что легенда 90-х прожил короткую, но яркую жизнь. Свою музыкальную карьеру он начал как танцор, случайно познакомившись с будущим лидером группы Лиамом Хоулеттом в клубе. В середине 90-х Флинт уже исполнял вокальные партии, а его причёска, пирсинг и бессменная майка-«алкоголичка» стали визитной карточкой не только музыканта, но и группы в целом. News.ru собрал лучшие фото знаменитого электронщика.