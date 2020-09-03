Шуфутинский назвал глупостью петицию с требованием запретить «3 сентября»

Певец Михаил Шуфутинский назвал «очередной глупостью» требование запретить его песню «З сентября», ставшую в России популярным ежегодным мемом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге создали петицию о запрете главного хита исполнителя.
Шуфутинский заявил, что его песня запретить нельзя,
Давайте будем всё запрещать, у нас даже нецензурная лексика звучит с экранов, как это можно? — сказал артист.
Ранее социальная сеть «ВКонтакте» решила сделать новостную ленту свободной от шуток, основанных на песне «3 сентября». Все публикации, цитирующие композицию, будут помечены предупреждением. Сам Михаил Шуфутинский поддержал акцию и записал видео, в котором подал «3 сентября» как нашествие монстра из хоррор-фильма.
Вечером артист пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех своих слушателей, отмечающих день рождения 3 сентября, писал NEWS.ru.
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