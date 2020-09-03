Шуфутинский назвал глупостью петицию с требованием запретить «3 сентября»

https://static.news.ru/photo/3ec99a54-ede8-11ea-bb80-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Агентство «Москва»

Певец Михаил Шуфутинский назвал «очередной глупостью» требование запретить его песню «З сентября», ставшую в России популярным ежегодным мемом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге создали петицию о запрете главного хита исполнителя.

Шуфутинский заявил, что его песня запретить нельзя, передаёт РИА Новости. Он позитивно оценил популярность композиции.

Давайте будем всё запрещать, у нас даже нецензурная лексика звучит с экранов, как это можно? — сказал артист.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» решила сделать новостную ленту свободной от шуток, основанных на песне «3 сентября». Все публикации, цитирующие композицию, будут помечены предупреждением. Сам Михаил Шуфутинский поддержал акцию и записал видео, в котором подал «3 сентября» как нашествие монстра из хоррор-фильма.

Вечером артист пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех своих слушателей, отмечающих день рождения 3 сентября, писал NEWS.ru.