Российский музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, выпустил матерную песню, в которой пообещал надругаться над своими конкурентами во время выборов.
Шнуров опубликовал в Instagram видео, в котором играет со своей группой в студии. В треке он заявил, что его партия растёт, а выборы должны пройти не без драки.
Что за выборы без драки?
Поворачивайте *****,
Я всех разом ****** —
Внесистемных и системных,
Всё едино, всё олдово.
Партия моя растёт,
Как член у молодого.
Выборы, выборы,
Белки скачут в колесе.
Кандидаты — ******,
Засажу по гланды всем! — спел артист.
Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. Своё решение он объяснил тем, что россияне часто просят его разобраться в той или иной проблеме и этим буквально вынудили звезду начать политическую карьеру. Членство в партии Шнуров вновь прокомментировал в стихах.
Как писал NEWS.ru, музыкант нарисовал шарж, находясь на заседании Общественного совета при комитете Госдумы. На бумаге сложно что-либо разобрать, однако на рисунке видно лица и надпись «луч света».
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