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Российский музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, выпустил матерную песню, в которой пообещал надругаться над своими конкурентами во время выборов.

Шнуров опубликовал в Instagram видео, в котором играет со своей группой в студии. В треке он заявил, что его партия растёт, а выборы должны пройти не без драки.

Что за выборы без драки?

Поворачивайте *****,

Я всех разом ****** —

Внесистемных и системных,

Всё едино, всё олдово.

Партия моя растёт,

Как член у молодого.

Выборы, выборы,

Белки скачут в колесе.

Кандидаты — ******,

Засажу по гланды всем! — спел артист.

Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. Своё решение он объяснил тем, что россияне часто просят его разобраться в той или иной проблеме и этим буквально вынудили звезду начать политическую карьеру. Членство в партии Шнуров вновь прокомментировал в стихах.

Как писал NEWS.ru, музыкант нарисовал шарж, находясь на заседании Общественного совета при комитете Госдумы. На бумаге сложно что-либо разобрать, однако на рисунке видно лица и надпись «луч света».