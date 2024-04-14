Шнуров против музыкантов: как лидер «Ленинграда» обложил ДДТ и Земфиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Шнуров

13 апреля лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отпраздновал день рождения, ему исполнился 51 год. Как сложилась его карьера, какие музыканты оказали на него влияние, кого он любит и терпеть не может?

Как сложилась карьера Сергея Шнурова

Будущий лидер «Ленинграда» родился в 1973 году и до того, как связать жизнь с музыкой, сменил много профессий: работал грузчиком в магазине, сторожем в детском саду, стекольщиком, столяром, дизайнером в рекламном агентства и помощником на съемках видеоклипов.

В 1991 году Шнуров впервые попал в группу — стал бас-гитаристом первого российского хардкор-рэп-проекта «Алкорепица». В середине 1990-х группа стала называться «Ухо Ван Гога», а Шнуров стал ее фронтменом. В 1997 году была создана группа «Ленинград». Сергей Шнуров назвал себя Шнур, а после ухода первого вокалиста Игоря Вдовина встал к микрофону. Первые альбомы «Ленинграда» «Пуля» и «Мат без электричества» вышли в 1999 году.

В дальнейшем музыкант создавал такие проекты, как «Рубль» в 2008 году и «Зоя» в 2021-м, записывался с The Tiger Lillies, играл главную роль в опере «Бенвенуто Челлини» и был в 2018 и 2019 годах наставником в шоу «Голос» на Первом канале.

В день рождения певца «Наше радио» собрало его высказывания о коллегах-музыкантах.

Что говорил Шнуров о других музыкантах

Лидер «Ленинграда» признал, что на него оказал значительное влияние советский рокер Майк Науменко с группой «Зоопарк».

«Науменко я очень много слушал в детстве. Даже бывал на его концертах. Наверняка он на меня сильно повлиял — своим подходом к песням, простотой, бытописательством», — рассказывал Шнуров.

Также он рассказал, что Александр Башлачев на его творчество повлиял несильно, Шнуров считает его не соответствовавшим времени.

«Башлачева я как-то никогда особо не слушал. Он мне не близок, вероятно, по тем же причинам, что и группа „Калинов мост“. Мне чувствуется тут попытка спеть на языке, которого уже нет. Эта „русскость“, поход в старину — не мое кино», — указал автор «Пиратов XXI века».

Влияние на Шнурова оказал Виктор Цой и группа «Кино».

«Цой появляется в песнях „Ленинграда“ на протяжении всей его истории. В моем детстве он был тотален. В первый раз я был на концерте „Кино“ в Ленинградском дворце молодежи… Не помню, чтобы меня снесло энергией, излучаемой фигурой Цоя. Я помню, что группа „Кино“ играла объективно плохо», — отмечает Шнуров.

Также в песнях «Ленинграда» неоднократно появлялась Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Однако это не значит, что Шнуров особенно хорошо к ней относится.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Шнуров

»«Злая певица Земфира» из песни «Интеграл» — это было смешно. Земфира — это антитеза тому, что делаем мы. Вера в настоящее чистое искусство. Представление о сцене как о сакральном служении. Миф о гениальности. Это то, что я постоянно деконструирую», — подчеркивает Шнуров.

Егор (Игорь) Летов, основатель группы «Гражданская оборона», за минувшие несколько лет стал более популярен, чем раньше. По мнению Шнурова, в России до сих пор еще не до конца поняли, насколько он важен для отечественной музыки.

«Летов, на мой взгляд, недооценен. Думаю, пройдет время, и отношение к нему изменится. Он действительно фигура знаковая, большая, мощная», — считает лидер «Ленинграда».

Музыку коллег из группы ДДТ, одной из самых популярных рок-групп в России, Сергей Шнуров откровенно недолюбливает. Позиция их лидера ему тоже не близка.

«ДДТ — это, на мой взгляд, вообще какое-то уродское направление в истории музыки, во всей человеческой. Я просто очень не люблю людей, которые начинают учить. Шевчук стал абсолютно таким: „Это нужно так, это нужно этак…“ Дядя Юра, у тебя что, четыре руки? Ты Иисус Христос? Что мы тут должны и кому? Если тебе кажется, что так лучше, ну, делай сам», — раздраженно комментировал Шнуров.

Лидер «Ленинграда» отмечал, что творчество Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) он слушает долгие годы и оно продолжает ему нравиться.

«Я по пьяни очень люблю слушать БГ. До сих пор не могу от этого избавиться. Это мой фетиш, это мой наркотик. Альбом „Треугольник“ — моя юность, я списываю на это. „Аквариум“ спасает. Я не знаю, что в этом нахожу», — рассказал Шнуров.

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