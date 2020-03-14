https://static.news.ru/photo/c5c7d178-6720-11ea-abf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: littlebig_band/twitter.com

Россия всегда с большим пафосом и слишком серьёзно относилась к Евровидению. Однако выбор группы Little Big в качестве участника конкурса показывает «абсолютную смену стиля».

Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин. Он отмечает, что 16 мая в Нидерландах Little Big может получить главный приз.

Самое важное в хорошей сатире — это очень серьёзное лицо. С этим Илья Прусикин и его коллеги по группе Little Big справляются в совершенстве, — считает Баллин.

Он пояснил, что у российских участников Евровидения много фанатов в Европе особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии, где Little Big хорошо знают после выпуска осенью 2018 года композиции под названием Skibidi, ставшей весьма популярной.

Автор статьи предполагает, что похожая судьба ждёт и песню Uno, припасённую коллективом для Евровидения. Баллин считает, что способствовать этому будет призыв группы к фанатам повторять движения участников Little Big, так запомнившиеся по клипу.

В интернете появились уже сотни более или менее оригинальных видео, на которых молодые люди двигают коленями под музыку Uno, стараясь при этом сделать максимально серьёзное выражение лица, — отметил Баллин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международные конторы букмекеров включили российскую группу Little Big в пятёрку претендентов на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение». Шансы артистов оценили в 7%. Сейчас лидером в рейтинге является Болгария, коэффициент которой составил 11%. Далее идут Литва (11%), Исландия (10%) и Швейцария (10%).