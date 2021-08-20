Сестра Асмус уличила Гагарину во лжи из-за съёмок клипа

Сестра известной российской актрисы Кристины Асмус, каскадёр и чемпионка по спортивной гимнастике, Карина уличила певицу Полину Гагарину во лжи из-за её заявления о самостоятельном выполнении трюков во время съёмок нового клипа на песню «Время». Свои претензии спортсменка высказала в Instagram.

Вчера Полина Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама... И у нас, каскадёров, вопрос — ну как так?! Это неправда, — заявила сестра Асмус.

Она отметила, что на самом деле опасный элемент выполнила очень похожая на Гагарину дублёрша — Светлана Токарская-Пасхина. Слова Асмус подтверждают многие пользователи Instagram, начиная от координатора трюков, лично подобравшего Полине дублёршу, и заканчивая другими каскадёрами, присутствовавшими на площадке.

Я с уважением к вам отношусь (к Полине Гагариной. — NEWS.ru), у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу, — подытожила Карина.

Сестра Асмус искренне не понимает, почему артисты так стесняются признаваться в том, что опаснейшие для жизни трюки за них выполняют специально обученные для этого люди. По мнению гимнастки, это неуважительно по отношению к её профессии: некоторые акробатические этюды требуют длительной подготовки, да и каскадёры участвуют практически в любых съёмках, так что она просит перестать отрицать их вклад в создание того или иного продукта.

Ранее Полина Гагарина возмутила подписчиков тем, что залезла на спину 13-летнему мальчику.