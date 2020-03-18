https://static.news.ru/photo/b9924688-6926-11ea-90d3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев отреагировал на новость, что песенный конкурс Евровидение в этом году не состоится в связи с пандемией коронавируса.

Я, честно говоря, в шоке, потому что до последнего надеялся, организаторы что-нибудь придумают, — сказал музыкант в stories Instagram.

По его словам, организаторы могли снять шоу без зрителей. Для артиста, конечно, важны эмоции, которые он видит на арене, но и без них конкурс могли провести. Музыкант призвал зрителей не расстраиваться из-за этого.

Как писал NEWS.ru, международный песенный конкурс «Евровидение» официально отменили. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах. Российская группа Little Big не стала комментировать отмену конкурса.