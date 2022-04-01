Саундтрек Гагариной к «Стикеру» и рок-версия Лепса: обзор новинок VK Музыки

Певица Полина Гагарина представила саундтрек «Оставить след» к фильму «Стикер», а группа «ПИКЧИ!» записала хит Григория Лепса «Я тебя не люблю» в рок-обработке. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Полина Гагарина записала трек к фильму «Стикер» со Стебуновым

Российская исполнительница Полина Гагарина выпустила саундтрек «Оставить след» к романтическому триллеру «Стикер», премьера которого состоится 21 апреля. В фильме снялись Иван Стебунов, Александр Самойленко, Евгения Нохрина и другие.

По сюжету молодой преуспевающий архитектор Михаил встречает девушку своей мечты. А вскоре она появляется в его офисе, но уже под другим именем и совсем в другом статусе. Страстный роман Михаила с таинственной красоткой может стать роковым для них обоих.

Хит Лепса в рок-обработке

Квартет из Пензы «ПИКЧИ!», играющий коллаборацию панка, рока и электронной музыки, записал рок-версию песни Григория Лепса «Я тебя не люблю». Поклонники оценили новое звучание известной композиции.

Задумка сделать свою версию известной песни родилась у нас давно, но как-то не было вариантов и идей. Теперь эта песня нашлась. «Я тебя не люблю» — очень крутой трек! Он эмоциональный и всегда, наверное, будет актуальным. У нас получилось сделать его таким, каким хотелось. Нам очень нравится. Надеемся, и нашим слушателям понравится, — рассказали музыканты.

Rauf&Faik посвятили песню Цезарю

Ижевский дуэт братьев-двойняшек Рауфа и Фаика Мирзаевых Rauf&Faik представил трек Rubicon. Песню, названную в честь реки, которую перешёл древнеримский полководец Гай Юлий Цезарь, музыканты исполняют на русском и английском языках. В тексте композиции звучат крылатые фразы, приписываемые Цезарю. Вместе с треком вышло и видео на песню.