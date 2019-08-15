Для сезона отпусков популярные исполнители традиционно снимают летние клипы, премьеры которых идут на протяжении трёх теплых месяцев. Август вот-вот закончится, и на очереди холодные и грустные осенние видео, — самое время вспомнить, какими «жаркими» новинками поп-артисты удивляли своих поклонников летом-2019, и выявить основные «клиповые» тенденции сезона.

ленинград/youtube.com

Музыкант Сергей Шнуров опередил коллег: он самым первым выпустил клип в стиле «лето, кабриолет, девушка». Песня «Кабриолет» открыла летний музыкальный сезон. По ходу видео телеведущая Алла Михеева едет на машине на пляж «Ласковый», переодеваясь на ходу, вопреки возможностям человеческого тела, правилам дорожного движения и законам гравитации. Красивая девушка, красивая красная машина, трюки на дороге, гопники, куча денег, пляж и немного ненормативной лексики. Шнуров подтвердил репутацию главного хит-мейкера страны: как мы увидим, красная машина стала первым и основным трендом сезона.

Александр Ревва/youtube.com

Практически то же самое публика наблюдает в летнем клипе Артура Пирожкова «Алкоголичка». Пляж на этот раз — у лесного озера, машина у Артура Пирожкова традиционно — красная, девушки — красивые и в блестящих платьях, гопники присутствуют. Здесь выявляется второй тренд лета 2019 — пухлые женщины. По сюжету клипа Артур Пирожков влюбляется в крупную женщину, выходящую из машины недоброжелателей. Девушка танцует активнее всех, и певец оказывается поверженным её «сногсшибательной» харизмой.

Егор Крид/youtube.com

В летнем клипе Егора Крида «Сердцеедка» актриса внешне подозрительно напоминает «алкоголичку» Артура Пирожкова. Клипы были выпущены практически одновременно. Так, сразу два популярных исполнителя решили посмеяться в своих видео над девушками с лишним весом.

Сергей Лазарев/youtube.com

Красный кабриолет появляется и в летнем клипе Сергея Лазарева на песню «Лови». Певец с трагизмом на лице поёт о том, как он влюбился, и при этом в одиночестве слоняется по ночному городу, гуляет по берегу океана и мчит в никуда в красном авто... Видео снято в духе сериала «Блудливая Калифорния», в котором вечно пьяный герой-одиночка регулярно находит неприятности на свою привлекательную голову в ночном городе. Новая песня Лазарева аранжирована в стиле диско-хитов конца 80-х годов. Клип Лазарева показывает ещё один — третий тренд сезона — мода на 90-е.

Ольга Бузова также устроила премьеру клипа в духе 90-х. Её новая песня «Лайкер», если не вслушиваться в слова, едва отличается от хитов группы «Комбинация». Музыкальные продюсеры Бузовой более ярко, чем Лазарев, использовали классические диско-ходы из хитов 30-летней давности. Видео Бузовой отрисовано в колористике начала 90-х, и сама певица изображена в нём с характерной прической того времени. В мае 2019-го исполнитель Тима Белорусских выпустил клип «Витаминка», в котором одним из первых в этом сезоне использовал моду на стиль 90-х, и его эксперимент был удачен: видео получило более 40 миллионов просмотров.

Вера Брежнева/youtube.com

Вера Брежнева весь клип «Я не святая» либо сидит в антикварном красном кабриолете, либо танцует возле него, подтверждая моду на красные машины. Клип Molly «Красивый мальчик» выглядит ответом на видео Лазарева «Лови», хоть и выпущен на месяц раньше. Molly движется по ночному городу и также, как Сергей Лазарев, изнывает от охвативших её чувств. В музыкальном ролике Molly использовано такое же колористическое решение, как и в клипе поп-певца. Если бы Molly можно было заменить на Сергея — это было бы практически одно и то же видео.

molly/youtube.com

Тему пляжа — четвертый самый не частый тренд — ещё в начале июня раскрыла в жарком ролике Светлана Лобода. Клип «Пуля-дура» так никому и не удалось переплюнуть по объёму хореографии с элементами стрип-пластики, по красоте пляжей, которые мы видим в кадре, и по накалу страстей. Стилизованная под вестерн история, в которой герои движутся не на авто (наконец-то!), а на лошадях, заправлена остротой латиноамериканской сальсы.

Loboda/youtube.com

Герои пытаются побороть друг друга в любовной игре, в ход идут пистолеты, заряженные теми самыми «пулями-дурами». В итоге неудавшийся любовник терпит поражение и убегает по берегу океана, сверкая белыми плавками. Но роковая героиня Светланы от этого не выглядит счастливой.

eminmusicofficial/youtube.com

Самый романтичный летний клип «Нежная», полный полуобнажённых женских тел, выпустил Эмин... Но поклонники музыканта удивляются — девушки в пляжном видео Эмина не обладают модельной худобой, напротив, они могут похвастаться пышными формами. Главную героиню публика и вовсе обвинила в «бицухе» чуть ли не больше, чем у самого Эмина. Однако это единственное по-настоящему атмосферное видео с живописными пляжами, фруктами и красивыми девушками. К тому же оно повествует о наметившихся удачных (ура!) романтических отношениях. Эмин, в отличие от Егора Крида и Артура Пирожкова, на полном серьёзе вводит в шоу-бизнес моду на реальную женскую красоту.