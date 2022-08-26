Самойлов исполнил в Джанкое хит «Ковёр-вертолёт» под «аккомпанемент» Ка-52 Лидер «Агаты Кристи» исполнил перед военными «Ковёр-вертолёт» на фоне пролетающего Ка-52

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вадим Самойлов

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, выступая перед российскими военными в Джанкое, исполнил свой знаменитый хит «Ковёр-вертолёт». По абсолютному совпадению в это время в небе пролетал военный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», что только в десятки раз усилило эффект песни.

В песне для усиления впечатления используется шум лопастей вертолёта, но в данном случае он не понадобился. Восторженные зрители принялись снимать не только музыкантов, но и пролетавший мимо борт. Польщённый пилот в ответ исполнил несколько фигур пилотажа в небе над музыкантами и зрителями.

Вадим Самойлов, к слову, является кандидатом в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область). О планах в борьбе с «клопами во власти», первом полноценном альбоме после «Агаты Кристи», куда войдут две песни экс-помощника президента Владимира Путина Владислава Суркова, и условии, при котором согласится пожать руку уехавшим из России на фоне проведения военной операции на Украине артистам, — в материале NEWS.ru.